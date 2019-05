Internationaal pedofielennetwerk op darkweb ontmanteld: “Zeker vijftig kinderen gered”

De internationale politieorganisatie Interpol heeft een internationaal pedofielennetwerk ontmanteld op het darkweb. In het kader van de operatie werden al negen mensen opgepakt in Thailand, Australië en de Verenigde Staten.

De operatie, die in 2017 door Interpol gelanceerd werd na de ontdekking van pedopornografisch materiaal op een website op het darkweb met 63.000 leden, zorgde er ook voor dat “vijftig kinderen gered konden worden”, aldus Interpol.

Speurders uit verschillende landen hebben het gevonden materiaal geanalyseerd, waarop onder meer het misbruik te zien is van elf jongens jonger dan 13 jaar. Ze lokaliseerden IP-adressen in Thailand, Australië en de Verenigde Staten. In Bulgarije hebben de cybercriminaliteiteenheden de server gedeactiveerd van de website, “waarop gedurende verschillende jaren elke week nieuw materiaal werd geplaatst”.

Thailand, Australië en VS

Negen mensen werden opgepakt, aldus Interpol. De belangrijkste beheerder van de website, die in Thailand woont, werd geïdentificeerd als de dader van het misbruik op de 11 jongens, onder wie zijn neef.

Een andere webmaster, uit Australië, werd opgepakt in het bezit van duizenden pedopornografische bestanden die in Thailand en Australië werden opgenomen. Hij was op de beelden vaak zelf te zien als de voornaamste dader van het misbruik op kinderen, van wie er een maar 15 maanden oud was op het moment van de feiten. De twee mannen werden al veroordeeld tot respectievelijk 146 en 40 jaar cel in hun thuislanden.

In de VS werden daarenboven verschillende mensen opgepakt die een vertrouwensband hadden met de slachtoffers, zoals een persoon die zijn tweejarige halfbroer misbruikte.

Het onderzoek, waaraan 60 lidstaten van de politieorganisatie deelnemen, wordt mogelijk nog enkele jaren voortgezet, aangezien het om een zeer uitgebreid netwerk gaat. Naast de vijftig geredde kinderen, van wie de leeftijd en nationaliteit niet werd vrijgegeven, willen de speurders er nog een honderdtal andere identificeren die mogelijk het slachtoffer werden van het netwerk.