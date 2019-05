Hallucinante achtervolging van gestolen mobilhome

Een 51-jarige vrouw richtte op 22 mei een ware ravage aan in de straten van Los Angeles met een gestolen mobilhome. Ze was op de vlucht voor de politie. Drie mensen liggen in het ziekenhuis en maar liefst zes voertuigen zijn beschadigd. De vrouw in kwestie had ook nog twee honden bij zich, waarvan er eentje het hazenpad koos en tijdens de achtervolging door de vooruit naar buiten sprong. Uiteindelijk kon de politie de vrouw een halt toe roepen en arresteren. Zo is gebleken dat ze al bekend stond bij het gerecht voor identiteitsdiefstal.