Kate Middleton als Legally Blonde op tuinfeest

Tijdens het jaarlijkse tuinfeest bij Buckingham Palace was Kate Middleton het middelpunt van alle belangstelling. Door haar roze outfit werd ze in de Britse media vergeleken met de blonde advocate uit Legally Blonde die zich altijd in het roze uitdost.

Foto: Photo News

Op het jaarlijkse tuinfeest van Buckingham Palace op woensdag was het vooral de outfit van Kate Middleton die lustig over de lippen ging. De hertogin verscheen er in een roze jurk van Alexander McQueen, gematcht met roze pumps van Gianvito Russi en een bijpassende hoed van Juliette Botterhill.

Niets bijzonders, zo lijkt. De Britse pers maakte echter meteen de vergelijking met Elle Woods uit Legally Blonde. Liefhebbers van het romantische filmgenre kennen ongetwijfeld dit opvallende hoofdpersonage, de blonde advocate met een grote voorliefde voor roze outfits. Ook leden van de Britse familie laten zich met andere woorden wel eens inspireren door filmklassiekers …

