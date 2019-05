Bij de snelheidscontroles in de politiezone HANO zijn in februari 1.600 voertuigen geflitst. Dat is ruim 10% van de 11.811 voertuigen die de camera passeerden. Op de Breugelweg in Overpelt vloog iemand voorbij met een snelheid van 102 km/uur waar maar 50 is toegelaten. In de Fabrieksstraat in Overpelt werd 128 km/uur vastgesteld terwijl 70 km/uur de maximum snelheid is. En op ‘t Lo in Hamont was het record 129 km/uur waar 70 km/uur mag worden gereden.