Een hulpsheriff uit Texas is aan de dood ontsnapt toen hij met spoed onderweg was naar een kind in ademnood. Ongeduldig wachtte de man tot de trein gepasseerd was, maar wat hij niet had zien aankomen, is dat er nog een andere trein aankwam. De twee botsten tegen elkaar waardoor de auto van de hulpsheriff helemaal kantelde. Omstaanders hielpen hem uit zijn auto en niet veel later werd hij met blauwe plekken en nekpijn naar het ziekenhuis gebracht.