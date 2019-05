Laatste slavenschip dat ooit in VS aankwam teruggevonden in Alabama

Het wrak van het laatste schip waarvan geweten is dat het slaven naar de Verenigde Staten heeft gebracht, is teruggevonden in de Amerikaanse staat Alabama. Dat hebben wetenschappers en de autoriteiten bevestigd.

Het schip werd aan de Mobile-rivier in Alabama teruggevonden. De Clotilda vervoerde in juli 1860 illegaal 110 Afrikanen uit Benin naar Alabama, vijftig jaar na het verbod op het invoeren van slaven in de VS in 1807. Na de aankomst van de West-Afrikanen werden ongeveer 25 mensen verkocht aan slavenhandelaars, maar de meeste opvarenden bleven in Mobile, waar ze na de Amerikaanse burgeroorlog de Clotilda Africatown oprichtten.

De VS verboden de slavenhandel op 25 maart 1807. De handel in slaven duurde echter voort tot de Emancipatieproclamatie van 1863 een einde maakte aan de Amerikaanse Burgeroorlog, en alle slaven bevrijdde die werden vastgehouden in de rebellerende zuidelijke staten.

“Dit is een manier om een verhaal te vertellen waarover te vaak gezwegen wordt”, aldus Paul Gardullo, co-directeur van het National Museum of African American History and Culture’s Slave Wrecks Project. “Africatown is een gemeenschap die economisch aangetast is, en daar zijn redenen voor. Gerechtigheid kan leiden tot erkenning, gerechtigheid kan leiden tot harde, eerlijke gesprekken over reparatie en verzoening.”