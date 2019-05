Wouter Van Besien (Groen): “De Wever vroeg ons om Antwerps én Vlaams een meerderheid te vormen”

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft Groen vorig jaar na de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld om zowel in Antwerpen als in de Vlaamse regering een coalitie te vormen. Dat zei Wouter Van Besien woensdag in het VRT-programma ‘Iedereen kiest’. Volgens het Groen-kopstuk werd dat voorstel echter geweigerd omdat de inhoudelijke verschillen tussen beide partijen te groot zijn.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar onderhandelde burgemeester Bart De Wever namens N-VA een tijdlang met Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien, maar die moeizame gesprekken leidden niet tot een akkoord. Waarop De Wever een nieuw stadsbestuur vormde met Open VLD en SP.A. De Wever zei daarover onlangs in het weekblad Humo: “Ik heb hun wel gezegd: ‘We spreken over Antwerpen, maar als het niks wordt, zullen we ook over zes maanden niet met elkaar praten’.”

Van Besien had woensdagavond een andere versie van de feiten: volgens de Groen-lijstduwer voor het Vlaams Parlement stelde De Wever aan zijn partij voor “om zowel op Antwerps als op Vlaams niveau een meerderheid te vormen, met de argumentatie dat er toch veel bevoegdheden samenhangen.”

Wouter Van Besien (Groen): "Hij (Bart De Wever, red.) heeft aan ons gevraagd om zowel op Antwerps niveau als op Vlaams niveau een meerderheid te vormen." #vrtnws #kies19 #iedereenkiest pic.twitter.com/4puKYy3ddH — VRT NWS (@vrtnws) 22 mei 2019

Volgens Van Besien probeerde De Wever de groenen te verleiden met het vooruitzicht van schepen- en ministerportefeuilles, maar weigerde Groen dat voorstel omdat hij zich niet kon vinden in het beleid dat de N-VA wilde voeren. “Ik was niet bereid om een programma van een ander te gaan uitvoeren”, aldus Van Besien.