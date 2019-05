Vlaanderen keek 8,5 miljoen uren naar ‘Game of Thrones’, één superfan zelfs 240 uur op z’n eentje

Zo’n 43.000 Telenet-klanten hebben de afgelopen dagen de allerlaatste aflevering van ‘Game of Thrones’ opgevraagd. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het bedrijf. Opvallend: de eerste aflevering van het laatste seizoen werd alleen al op de dag van de uitzending, maandag 15 april, nog meer dan 50.000 keer opgevraagd.

Bovendien hebben in de aanloop naar het laatste seizoen 55.000 klanten de vorige seizoenen bekeken om zich voor te bereiden op de ontknoping.

Uit de gegevens van Telenet blijkt verder nog dat de meeste klanten maandagavond rond 19.30 uur naar de nieuwste aflevering keken.

In totaal heeft Vlaanderen 8,5 miljoen uren gekeken naar Game of Thrones. Volgens de opvraagcijfers is de grootste fan een klant uit Tienen: hij of zij keek in totaal 240 uur naar de serie, of zowat vier keer de volledige reeks.