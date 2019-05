Palestijnen bevestigen dat ze niet deelnemen aan conferentie van VS over vredesplan

De Palestijnen zullen niet deelnemen aan de conferentie die op 25 en 26 juni door de Verenigde Staten in Manama (Bahrein) wordt georganiseerd en waarop de Amerikanen het economische luik van hun Israëlisch-Palestijns vredesplan willen voorstellen. Dat hebben de Palestijnse autoriteiten woensdagavond bevestigd.

De conferentie werd zondag door het Witte Huis aangekondigd. De Verenigde Arabische Emiraten lieten weten dat ze op de afspraak zullen verschijnen, maar de Palestijnen stelden “dat ze door geen enkele partij werden geïnformeerd over de aangekondigde vergadering in Bahrein”.

In een communiqué dat woensdagavond online werd gezet, bevestigt de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) nu dat “Palestina niet zal deelnemen aan de conferentie van Manama”. De Palestijnen benadrukken dat hun standpunt gedeeld wordt door alle Palestijnse actoren, gaande van president Mahmoud Abbas en het uitvoerend comité van de PLO tot alle politieke bewegingen en groeperingen, nationale figuren, de privésector en de burgermaatschappij.

De Palestijnen boycotten het Amerikaanse gezag al sinds president Donald Trump resoluut brak met het verleden door Jeruzalem in december 2017 te erkennen als hoofdstad van Israël.

“Pasmunt voor aanvaarden bezetting”

De conferentie in Bahrein moet de leiders van verschillende regeringen samen met vertegenwoordigers van de burgermaatschappij en de zakenwereld rond de tafel brengen. De VS maken zich sterk dat de bijeenkomst een “cruciale kans” is om “ideeën uit te wisselen, strategieën te bespreken en steun te zoeken voor potentiële economische investeringen en initiatieven die door een vredesakkoord mogelijk worden gemaakt”, klonk het zondag in een gemeenschappelijke verklaring van Washington en Bahrein.

De Palestijnen vrezen echter dat elke financiële tegemoetkoming gebruikt zal worden als pasmunt voor het aanvaarden van de Israëlische bezetting.