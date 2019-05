Daar is de zon weer: donderdag tot 22 graden

Veel zon en plaatselijk wat nevel of mist, daarmee start de dag donderdag. Tegen de middag ontwikkelen zich wat stapelwolken, maar de opklaringen blijven breed. In Limburg wordt het zo’n 22 graden.

In het westen kunnen deze wolkenvelden voor een lokale bui zorgen. Elders blijft het waarschijnlijk droog. De maxima schommelen tussen de 16 graden in de Hoge Venen, en plaatselijk 22 graden in Vlaanderen. ‘s Nachts wordt het overal gedeeltelijk bewolkt en overwegend droog. Op de Ardense hoogten bedragen de minima 5 graden, in Vlaanderen 12 graden. Dat meldt het KMI.

Ook vrijdag schijnt de zon vaak, bij maxima tussen 15 graden aan zee en 21 graden in de Kempen, maar zaterdag krijgen we een afwisseling van zwaarbewolkte perioden en soms brede opklaringen. Vooral in het westen van het land is er kans op een enkele bui. De maxima liggen rond de 20 graden in het centrum.

Op verkiezingsdag krijgen we eerst brede opklaringen, maar in de namiddag meer wolkenvelden. Aan zee blijven de opklaringen breed. In het oosten is er kans op enkele buitjes. Elders blijft het droog. De maxima schommelen rond 21 graden in het centrum.

Maandag trekt een regenzone door het land, van west naar oost. Achter de regenzone wordt het droog en verschijnen er opklaringen, de meeste in het westen van het land. Maxima rond 18 graden in het centrum. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met buien.