Er komt een Vlaamse versie van ‘Ik vertrek’, het succesvolle Nederlandse programma over koppels en gezinnen die in het buitenland een bed and breakfast of bedrijf uit de grond willen stampen. VTM zoekt mensen die op het punt staan te verhuizen. “Er zijn Vlamingen die zich inschrijven voor de Nederlandse versie, maar dat is dus niet meer nodig.”