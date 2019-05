Niet topclub Antwerpen, maar revelatie Malle-Beerse ontvangt morgen topfavoriet Halle-Gooik in de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs. Daar mogen de Kempenaars Limburgers Khalid Ait Salah en Bram Meyers voor danken. Die laatste keepte in de halve finale de sterren van de hemel. Is dit dezelfde doelman die enkele jaren geleden gewogen en te licht bevonden werd in Hasselt?