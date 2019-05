Op 30 juni wordt Yves Tchoumoudi uit Aalst-bij-Sint-Truiden tot priester gewijd. Niet in het bisdom Hasselt, maar in de Luikse kathedraal Saint-Paul. Wat niet wegneemt dat er die zondagavond ook feest zal zijn in de parochiezaal van Aalst. “Ik kan nog geen Nederlands, maar ik zal het wel leren. Dan kan ik ook eens missen in de omgeving van Sint-Truiden doen.”