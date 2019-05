FIFA ziet dan toch af van uitbreiding naar 48 landen op WK in Qatar

Het WK voetbal van 2022 in Qatar wordt met 32 landen gespeeld, en niet met 48, zo heeft de Wereldvoetbalbond FIFA woensdag definitief beslist.

Die uitbreiding was aanvankelijk voorzien voor het WK van 2026, maar steeds meer stemmen gingen op om de wijziging al vanaf het eerstvolgende WK door te voeren. Onder meer FIFA-voorzitter Gianni Infantino was een voorstander van de uitbreiding en in maart werden de plannen voor de vervroegde uitbreiding tijdens de bestuursraad van de FIFA in het Amerikaanse Miami goedgekeurd. De finale beslissing zou dan op het FIFA-congres in juni in Parijs genomen worden, maar een haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat er niet voldoende tijd is om de plannen uit te voeren. Bovendien zou er in Qatar dan ook moeten worden uitgeweken naar de buurlanden, wat niet voor iedereen haalbaar leek gezien de politieke spanningen in de regio.

Het WK in Qatar wordt van 21 november tot 18 december 2022 gespeeld. Op het WK van 2026 in Mexico, Canada en de Verenigde Staten zullen er voor de eerste keer 48 landen aantreden.