Excelsior degradeert uit Nederlandse Eredivisie

In Nederland is de nacompetitie volop aan de gang, met als inzet twee plaatsen in de Eredivisie. In de terugmatch van de halve finales moest Excelsior, met jonge Belgen Herve Matthys en Siebe Horemans aan de aftrap, woensdag een 1-2 nederlaag ophalen tegen RKC Waalwijk, dat voor de promotie strijdt. De bezoekers hielden de score met tien man, onder wie Belgen Dylan Seys en Anas Tahiri, op 1-1, en bezegelden zo het lot van de Rotterdammers.

Excelsior is na hekkensluiter NAC Breda de tweede ploeg die degradeert uit de Eredivisie. De ploeg van Belgen Herve Matthys en Siebe Horemans kwam in de de 38e minuut op achterstand, kort na de rust hield Elias Már Ómarsson de hoop op Eredivsievoetbal voor de Rotterdammers levend met de gelijkmaker.

RKC, dat in de 71e minuut met tien kwam te staan na rood voor doelpuntenmaker Stijn Spierings, kraakte echter niet. Excelsior degradeert zo na vijf jaar uit de hoogste afdeling. Seys, Tahiri en Gigli Ndefe blijven met RKC op promotiekoers. In de finale wacht collega-tweedeklasser Go Ahead Eagles.

De nacompetitie in Nederland bestaat uit play-offs met twee aparte poules, waarin in totaal tien ploegen (twee eersteklassers en acht tweedeklassers) strijden om twee plaatsen in de hoogste afdeling. De twee winnaars van de groepsfinales treden volgend seizoen aan in de Eredivisie. De kampioen van de tweede klasse, FC Twente, promoveert rechtstreeks.