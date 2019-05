Gedaan met seks zonder toestemming van partner in Nederland: volgt België?

Nederland krijgt een nieuwe ‘sekswet’. Wie beschuldigd wordt van aanranding of misbruik, moet voortaan kunnen bewijzen dat er wél toestemming was van het slachtoffer. Nu moet het slachtoffer zelf nog aantonen dat hij of zij protesteerde. En dus werd vooral verkrachting met duidelijk geweld bestraft. Vlaamse experten juichen de nieuwe wet toe en hopen dat België volgt.