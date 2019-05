Limburgse fruitleverancier deelt gratis peren uit

Nieuwerkerken / Binderveld / Kozen / Wijer - Leverancier van vers fruit Fruitsnacks uit Wijer (Nieuwerkerken) geeft op 2 juni gratis peren weg. “Voor iedereen Conference peren à volonté”, staat er op het Facebookevenement van het familiebedrijf te lezen.

De redenen voor de grote uitdeelactie zijn de boycot van Rusland en de droge zomer van 2018. “Het is geen geheim dat de fruittelers in ons land het al jaren moeilijk hebben. We willen met deze actie duidelijk maken dat de fruitsector op deze manier geen toekomst meer heeft in Haspengouw. Door de Europese sancties en de zware subsidies aan Oost-Europese fruittelers is er een overproductie ontstaan”, schrijft Fruitsnacks op Facebook. “Bovendien hebben we in 2018 een heel warme en droge zomer gehad. Voor de Conference peren waren deze temperaturen verre van ideaal. De aanhoudende hitte remde de groei van de peren en zorgde er zelfs voor dat de bomen verbrandden. De peren bleven dus kleiner als normaal.”

Toch zijn de peren volgens Fruitsnacks van goede kwaliteit. “De peren zijn voor directe consumptie en verwerking prima in orde, maar ze kunnen niet meer het volledige handelsproces doormaken. Meestal wordt dit fruit vernietigd of verwerkt in veevoeder en in biogasinstallaties, maar daar zijn wij geen voorstander van. Daarom willen we de peren graag rechtstreeks aan de consument schenken.”

Geïnteresseerden kunnen op 2 juni tussen 10.00 uur en 16.00 uur terecht in de Mierhoopweg 34 te Wijer, Nieuwerkerken. Iedereen moet zijn eigen doos of zak meebrengen. Meer informatie vind je hier.