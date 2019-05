Bocholt - Fotografe Fernande Kuypers van de bekende Studio Leyssen in Bocholt is dinsdagavond op 89-jarige leeftijd overleden. Fernande is was bekend om haar portretfoto’s en ze was ook hoffotograaf onder het bewind van koning Boudewijn.

Als fotografe heeft Fernande prijzen gewonnen tot in Tokio. Ze maakte reportages over de hele wereld. Voor haar lens kreeg ze de koninklijke familie, bekende Vlamingen maar ook de gewone mensen, de Bocholtenaren ...