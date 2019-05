“Kijk naar hem, kijk naar hem!”: agent is filmende bestuurders kotsbeu en laat hen verkeersdode zien

Stefan Pfeiffer, een Duitse politieagent, heeft verschillende ramptoeristen hard aangepakt toen ze foto’s of filmpjes wilden maken van een dodelijk ongeval. Pfeiffer haalde de bestuurders uit hun voertuig en vroeg hen of ze een foto wilden van het dodelijk slachtoffer. “Kijk naar hem, hij komt uit hetzelfde land als dat van jou”, klonk het. “Schaam je diep, dat je je bezighoudt met dergelijke acties.” Hiermee wilde hij duidelijk maken dat het gedrag ongepast is en de ramptoeristen ook vaak de hulpdiensten en/of het onderzoek belemmeren. Alle tegengehouden bestuurders moesten een boete betalen van 128,50 euro.