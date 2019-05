Q8 neemt 75 tankstations van de Luikse groep Uhoda over. Daarmee veranderen ook 18 Limburgse tankstations, die voornamelijk het merk Esso voeren, van eigenaar.

De Luikse groep Uhoda van Stéphane Uhoda is, behalve in uitbating van tankstations, vooral actief in carwashes, superettes en parkings. De tankstations worden nu verkocht aan Q8, dat daarmee zijn positie ...