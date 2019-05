Marc Wilmots wordt dan toch bondscoach van Iran

Marc Wilmots heeft een contract tot aan het WK van 2022 ondertekend als bondscoach van Iran, zo vernam nieuwsagentschap AFP woensdag bij de Iraanse ambassade in Brussel.

De overeenkomst werd woensdag in de residentie van de Iraanse ambassadeur in Brussel ondertekend. Daarbij waren Wilmots en Mehdi Taj, voorzitter van de Iraanse voetbalfederatie, aanwezig. Jaarlijks zou het contract hem net iets meer dan een miljoen euro opleveren.

Vorige week was Wilmots al naar Iran afgereisd om er de infrastructuur te bezoeken en een onderhoud te hebben met de bondsvoorzitter. Wilmots verliet het land echter zonder overeenkomst en zo leek er een kink in de kabel te komen, mogelijk veroorzaakt door de Amerikaanse sancties tegen Iran. Zo zou het verbod op internationale bankoverschrijvingen een grote hinderpaal geweest zijn bij de gesprekken. Minder dan een week later kwam er toch nog een akkoord uit de bus. Wilmots hoefde zelfs niet terug naar Iran te reizen, een bezoek aan de ambassade in de Belgische hoofdstad volstond.

Marc Wilmots zat sinds zijn vertrek bij Ivoorkust in november 2017 zonder werk. Tussen juni 2012 en juli 2016 stond de oud-spits aan het roer bij de Rode Duivels. Iran zocht een opvolger voor Carlos Queiroz. De Portugees was sinds 2011 bondscoach van Iran en speelde met het land twee keer op een WK. Op de Asian Cup strandden ze begin dit jaar nog in de halve finales. Begin februari zette Queiroz zijn handtekening als nieuwe bondscoach van Colombia.

Komende maand reist Wilmots naar Iran af om de oefenduels tegen Syrië en Zuid-Korea voor te bereiden.