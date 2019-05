In het nieuwe Eén-programma Op naar de 100! probeert Marcel Vanthilt verschillende manieren om zo gelukkig mogelijk te zijn. In de tweede aflevering test hij een ware trend uit de Verenigde Staten: LSD. De harddrug is in ons land verboden, maar een synthetische variant ervan mag wel. Vanthilt neemt LSD onder doktersbegeleiding en evalueert achteraf het experiment.