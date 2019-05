TIPS. Juweeltjes van oesters en een slaapmutsje voor je lokken

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Nachtelijke haarkuur



Haarmerk Kérastase heeft een middel ontwikkeld dat je haar herstelt terwijl je slaapt. Het zogenoemde Magic Night Serum belooft om gedurende acht uur je haar te voeden. ’s Morgens zou je opstaan met zacht haar dat er gezond uitziet. Breng aan op droog haar, net voor het slapengaan. Adviesprijs: 32,45 euro.

www.kerastase.be

Kleur rond de pols

Je outfit in één klap een zomerse touch geven? Dat kan met de nieuwste horloges in het gamma van het Deense merk Skagen. Het Aaren Kulor-model kreeg een energetische update in vijf neonkleuren: blauw, roze, geel, groen en oranje. Verkrijgbaar in de winkel vanaf 20 mei. Prijs: 99 euro.

www.skagen.com

Oesters aan je oren

De Zweedse juwelenontwerpster Mia Larsson zoekt inspiratie in de natuur. In een capsulecollectie voor & Other Stories wijdt ze al haar aandacht aan oesters. Met overblijfselen van de schelpen creëerde ze zeven creaties: ringen, oorringen, een haarspeld en een halsketting. Vanaf 21 mei te kopen in we (online) winkel vanaf 59 euro.



www.stories.com

Trui met een vleugje thee

De Franse ontwerpster Juliette Swildens inspireert zich voor een nieuwe collectie steeds op een van de vele passies in haar leven. Deze zomer zet ze haar liefde voor het theemerk Kushmi Tea in de kijker met een kleurrijke lijn truien. Daarop staan woorden, die een ode zijn aan de namen van de losse thee in de al even kleurrijke metalen doosjes. Prijs: 110 euro.

www.swildens.com