Steve Darcis en Kimmer Coppejans mogen naar laatste kwalificatieronde op Roland Garros

Steve Darcis en Kimmer Coppejans hebben zich woensdag geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van Roland Garros.

De 35-jarige Steve Darcis (ATP 244) haalde het op het Parijse gravel in de tweede kwalificatieronde van de Fransman Corentin Denolly (ATP 429) in drie sets: 3-6, 6-1 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 44 minuten. In de laatste kwalificatieronde wacht nu de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 120). De winnaar krijgt een stek op de hoofdtabel.

Ook Kimmer Coppejans (ATP 181) plaatste zich eerder op de dag voor de derde kwalificatieronde, na een zege in drie sets (6-0, 1-6 en 6-2) tegen de Fransman Matteo Martineau (ATP 450). Voor een plaats op de hoofdtabel neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Gianluigi Quinzi (ATP 200) en de Fransman Manuel Guinard (ATP 420).

Later woensdag komt nog Arthur De Greef (ATP 185) in actie in de tweede kwalificatieronde. De Brusselaar kijkt thuisspeler Enzo Couacaud (ATP 230) in de ogen.

Ruben Bemelmans (ATP 164) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde met 6-2 en 7-6 (7/5) tegen de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 141). David Goffin (ATP 30) is als enige Belgische man al zeker van een stek op de hoofdtabel.