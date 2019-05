De heroïsche redding vond plaats in Moskou, Rusland. Volgens getuigen viel het drie jaar oude meisje in de put toen ze op de deksel was gaan staan en die dan wegschoof. Als gevolg enkele zenuwslopende minuten.

In de video zien we hoe enkele mannen de peuter uit de put proberen te halen. De eerste poging met een tak lukt niet en ze beslissen om een jongeman zelf in de put te laten zaken. Met behulp van enkele riemen, wordt de jongeman door verschillende mensen vastgehouden.