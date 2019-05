Reisblogger vraagt vriendin spectaculair ten huwelijk op vulkaan

“Ain’t No Mountain High Enough”, zong Marvin Gaye al, maar de Canadese reisblogger Jarod zocht wel heel grote hoogtes op om zijn vriendin Alison ten huwelijk te vragen. Op de vulkaan Mount Bromo in Indonesië ging hij op een knie zitten.

Jarod en Alison trekken de wereld rond en brengen daarvan verslag uit via hun YouTube-kanaal Our Moving Roots. Gewapend met een drone gingen ze ook de zware beklimming aan van Mount Bromo, die zo’n 2.900 meter hoog is. De vulkaan is nog steeds actief en dus leverde dat enkele indrukwekkende beelden op.

Maar de climax hield Jarod helemaal voor het einde van de beklimming. Toen ze een wandeling maakten rond de reusachtige krater ging hij tot grote verrassing van Alison op een knie zitten om haar ten huwelijk te vragen. En of ze ja zei. De twee vierden het goede nieuws ’s avonds dan ook met een flesje bubbels.