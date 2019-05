Palfit Paal sluit Vlaams Kampioenschap toestelturnen knap af!

Paal

Beringen - In het weekend van 11 en 12 mei stond voor de meisjes van Palfit het Vlaams kampioenschap in het A- en B-niveau op het programma. Het weekend nadien, op 18 mei was het voor de meisjes van het C-niveau.

Op 11 mei trokken Kaat Baptist en Riene Camps naar Leuven om daar hun Vlaams Kampioenschap af te werken.

Kaat opende de wedstrijddag en wist een heel mooi wedstrijdparcours af te leggen. Zij werd dan ook knap 4e in het allround klassement.

Riene kwam in de avond in actie en ging knap van start, maar had aan barre wat pech met haar reusje, maar werd toch knap 19e in het allround klassement.

Op 18 mei trokken Luna Buvens, Kaat Bervoets, Eline Kuppens, Kato Laeveren, Gite Lucas en Evelyn Neuteleers naar Tielt voor hun Vlaams kampioenschap.

Als eerste in de vroege ochtend was het aan Luna, Eline, Kaat en Kato. Luna, Eline en Kaat traden aan in de categorie C11 en Kato in de categorie C12.

Stuk voor stuk wisten zij een mooie wedstrijd te turnen en met prachtige resultaten huiswaarts te keren. Luna werd knap 4e, Eline 12e en Kaat 29e. Kato werd knap 16e.

In de avond was het nog aan Gite in de categorie C15 en Evelyn in de categorie C18+. Ook zij turnden beiden een schitterende wedstrijd. Gite werd knap 4e en Evelyn mocht de zilveren medaille in ontvangst nemen!