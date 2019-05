Meteor Musik goes Kubrick in het planetarium

Hasselt -

“Wat the fok hebben wij net gemaakt man!?”. Het enthousiasme en het ongeloof is nog niet uitgedoofd als Meteor Musik na een lange dag proefdraaien in het planetarium in Brussel terug is geland in thuisbasis Hasselt. Met ‘Eon’ heeft de band inderdaad grenzen verlegd: niet alleen hebben ze een muzikale score gemaakt, maar ook een psychedelische en filosofische scifi-film.