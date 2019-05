Lommelse agent voor de rechter nadat hij McDonald’s-klant in gezicht slaat

Lommel -

Frappante camerabeelden woensdagochtend in de Hasseltse rechtbank: een Lommelse agent geeft in de cel een Balenaar zes vuistslagen, hoofdzakelijk in het gezicht. De 30-jarige man, die gearresteerd werd nadat hij amok maakte in de McDonald’s in Lommel, valt daarop bewusteloos neer. Het openbaar ministerie vorderde de opschorting van straf voor de agent. De verdediging pleitte de vrijspraak wegens wettelijke zelfverdediging, uitlokking en onweerstaanbare drang.