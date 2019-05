Osjosma investeert in degelijke elektrische installatie

Opglabbeek - Enkele jaren geleden mocht Osjosma zonnepanelen voor haar project in Haïti ontvangen van een toen in Opglabbeek gevestigde firma. Niet veel later kwam Frans in contact met Jef Knoops die zich dienstbaar wilde maken en met twee vrienden, Theo en Pierre, de installatie van de zonnepanelen en de bijhorende installatie voor zijn rekening nam.

Intussen heeft Frans zijn 29ste reis gepland voor de eerste drie weken van oktober. Jef en Pierre zullen hem weer vergezellen. Voor hen is het de zesde respectievelijk de vijfde reis.

Het grote thema wordt de aanpak van de elektrische installatie voor de nieuwbouw Sent An. De eerste twee gebouwen zijn volledig gebouwd met Haïtiaanse aannemers, maar onze twee technici hebben al heel wat problemen aangepakt en opgelost. Zij opteerden om met degelijk materiaal zelf aan de slag te gaan.

Dat maakte dat één en ander moest aangekocht worden en per schip naar Haïti gestuurd, zowel installatiemateriaal als toestellen om te boren, te slijpen en zo meer. Ook een kleine generator gaat mee als reserveproducent voor elektriciteit voor Sent An. De container zal ergens einde mei aankomen in Port-au-Prince.

Doelstelling twee is om de zonnepanelen te verplaatsen naar het reeds afgeschuinde dakdeel van Sen Franswa. Ze zullen daar beter ontsnappen aan vocht bij hevige regenval en bovendien kan dan het andere deel van het dak afgeschuind worden om het water op te vangen dat het bassin in aanbouw gaat voeden. Dat waterbassin, een gift van Rotary Genk Noord, is bijna af. Enkel de mangaten voor inspectie en schoonmaak moeten nog van een deksel voorzien worden en natuurlijk moeten de goten nog gehangen en aangesloten worden.

Om alles te bekostigen kan Osjosma gelukkig rekenen op heel wat donateurs en sympathisanten. Osjosma organiseert ook één eigen activiteit per jaar om zaad in het bakje te krijgen. Dat is de restaurantdag die op Pinksterzondag valt en nu omgedoopt is naar 'Oudsbergen voor Haïti'.

De VZW hoopt op een grote opkomst zoals altijd. Het buffet zal weer lekker zijn. Inschrijven kan via de website www.osjosma.be of via info@osjosma.be.