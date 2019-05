Op de catwalk en op tv: het permanentje is terug van weggeweest

De modellen op de catwalk van de grootste modehuizen bewijzen het: krullen zijn weer in de mode, en het liefst een krullenbol die standhoudt. Vrees niet: het permanentje ziet er anno 2019 niet meer zo gefixeerd uit als in de jaren 80, maar beschikt over een grote dosis naturel. Maar is het wel zo mooi als het lijkt?

Van Madonna haar kort permanentje in ‘Vogue’ tot Kylie Minogue’s lange krullen tijdens haar ‘Neighbours’-carrière: een permanent met kleine, broze krulletjes was een van de populairste kapsels in de eighties. Vandaag is het kapsel terug, zij het in een andere variant.

Het Italiaanse modehuis Gucci herintroduceerde de trend al op de catwalk, maar ook de Spaanse confectieketen Zara kiest voor krullen met het Argentijnse model Mica Argañaraz. De Amerikaanse actrice Natasha Lyonne, bekend uit ‘Orange is the New Black’, is in de serie ‘Russian Doll’ ook te zien met een ongedwongen krullenkapsel. Daar zit het verschil met permanenten van vroeger: de permanent 2.0 houdt is warrig en zacht en houdt het midden tussen grafische bubbelkapsels à la Grace Jones, poedelkrullen en beachwaves. Denk Julia Roberts in ‘Pretty Woman’ als referentie.

Nog een verschil: door geëvolueerde technieken kunnen een aantal chemische producten die vroeger werden gebruikt bij permanenten worden geweerd. Zo wordt er tegenwoordig vaak gewerkt met natriumthioglycolaat, wat vriendelijker zou zijn voor het haar. Er wordt ook vaker geopteerd voor krulspelden uit mousse, die een grotere en zachtere krul creëren.

BV-kapper Jochen Vanhoudt vindt het nog steeds opletten geblazen met permanenten en geeft de voorkeur aan gelegenheidskrullen met rollers, de platte tang, krultang of de beachwave tang. “Bepaalde haarmerken hebben lichte permanenten uitgebracht, maar ze helpen vooral om golvende lokken – die jij of de kapper maakt – te ondersteunen. Na een tweetal maanden zijn de subtiele krullen volledig uitgezakt en blijf je met het droge effect in je haar zitten. Permanenten zijn af te raden bij dames met fijn haar. Ook vrouwen met gekleurde of ontkleurde lokken blijven er beter van weg omdat het de glans wegneemt. Daarnaast krijg je met een permanent zelden slag of krullen die er honderd procent natuurlijk uitzien.”