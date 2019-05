Na begraven en cremeren laat Washington nu ook composteren van lichamen toe

De Amerikaanse staat Washington, in het noordwesten van de Verenigde Staten, gaat mensen de keuze geven om na hun dood gecomposteerd te worden. Het gaat om een primeur in de VS.

Het lichaam van de overledene wordt in een speciale container geplaatst met onder meer houtsnippers, planten en stro. In dertig dagen is het lichaam volledig verworden tot compost. Bij dieren wordt de techniek al tientallen jaren toegepast. Het composteren is ook een manier om de CO2-uitstoot te verminderen, zo klinkt het, vanwege het lagere aantal crematies en begrafenissen. Nabestaanden krijgen na afloop de aarde, die ze kunnen gebruiken in hun tuin.

In Zweden is het al jaren legaal om je lichaam na je dood te laten composteren.