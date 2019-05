Theresa May lijkt naast allerlaatste kans op Brexitdeal te grijpen

De toegevingen die de Britse premier Theresa May dinsdag presenteerde in ruil voor parlementaire steun voor haar Brexitwet, lijken geen doorbraak te zullen forceren. Minstens twintig partijgenoten die haar Brexitakkoord eerder wel steunden, haken zelfs af. Ook haar eigen regering is verdeeld.

De veelgeplaagde Britse premier Theresa May maakte dinsdag nog maar eens een bocht in de Brexitsaga. Omdat het Lagerhuis haar deal met de Europese Unie keer op keer bleef verwerpen, waardoor de Brexit al moest uitgesteld worden, gooide ze het over een andere boeg. In ruil voor steun voor de ‘Withdrawal Agreement Bill’, de wet die nodig is om de Brexitdeal met Brussel uiteindelijk naar Britse wetgeving te kunnen vertalen, zei ze bereid te zijn een tiental toegevingen te doen.

De belofte een stemming over een tweede Brexitreferendum toe te staan, was de meest opvallende belofte. Zelf zei May dat geen goed idee te vinden, maar ze heeft naar eigen zeggen ‘de oprechte gevoelens’ in het parlement gehoord, en zei daardoor dus toch overstag te gaan. May hoopte zo meer parlementsleden uit haar eigen partij en bij Labour over de brug te kunnen krijgen.

Maar het aanbod lijkt op een koude steen te vallen. Volgens de Britse krant The Guardian hebben al minstens twintig van May’s partijgenoten besloten de Brexitdeal niet te willen steunen, terwijl ze eerder wél voor het akkoord stemden in het parlement. ‘Ze verraadt het resultaat van het referendum van 2016 en alles wat ze gezegd heeft sinds ze eerste minister is’, zegt het Conservatieve parlementslid Robert Halfon aan de krant.

The Times meldt zelfs dat partijgenoten van May de interne regels van de Conservatieve Partij willen wijzigen, zodat er een nieuwe poging kan worden ondernomen om haar af te zetten. Eind vorig jaar overleefde May nog een interne vertrouwensstemming, waardoor onder de huidige regels haar positie pas eind dit jaar opnieuw ter discussie kan worden gesteld. Sommige conservatieven willen dat nu echter eerder kunnen doen, ook al beloofde May zelf dat ze sowieso zou opstappen zodra haar Brexitdeal werd goedgekeurd.

‘Totale wirwar’

De Noord-Ierse unionisten van DUP, die de regering van May gedoogsteun leveren, noemen de toegevingen van May dan weer ‘een totale wirwar’.

Ook de oppositie wordt niet warm van May’s toegevingen. Voor Labour en de Liberal Democrats gaan de voorstellen niet ver genoeg. ‘De belofte van een stemming over een tweede referendum zonder wettelijke garantie daarop is niet voldoende’, zegt Labour-parlementslid Peter Kyle.

De Schotse SNP wil de tekst ook niet steunen, net omdat de Schotten geen Brexit willen, zegt partijleidster Nicola Sturgeon. ‘Theresa May zei dat parlementsleden die tegen de wet stemmen, ervoor kiezen de Brexit te stoppen. Dat is dus exact wat wij zullen doen.’

Regering verdeeld

Eerder lekte al uit dat May’s eigen regering volledig verdeeld is over de nieuwe demarche van de premier. Naar verluidt was May dinsdag bereid nog veel grotere toegevingen te doen, maar moest ze daarvan terugkeren toen verschillende ministers tegenstribbelden. Een van hen zou gedreigd hebben met ontslag.

In tegenstelling tot sommige van haar regeringsleden blijft de premier echter vastberaden om de ‘Withdrawal Agreement Bill’ begin juni voor te leggen aan het parlement. Ze schreef Labour-leider Jeremy Corbyn woensdag een brief waarin ze hem oproept de tekst te steunen. ‘Ik heb aangetoond dat ik bereid ben tot compromis om de Brexit waar te maken voor het Britse volk. Ik vraag u om ook water bij de wijn te doen, zodat we kunnen afleveren wat onze beide partijen beloofd hebben en het vertrouwen in de politiek kunnen herstellen.’ Corbyn verklaarde dinsdagavond echter al aan de BBC dat hij niet van plan is May rugdekking te geven. ‘We zullen geen herverpakte versie van dezelfde oude deal steunen.’

Europese verkiezingen

Doordat de Brexit in april op de lange baan is geschoven - momenteel staat die gepland voor 31 oktober - trekken de Britten donderdag toch naar de stembus voor de Europese verkiezingen.

In de laatste peiling van YouGov en The Times is de Brexit Party van populist Nigel Farage de grote winnaar met 37 procent van de stemmen, gevolgd door de pro-Europese Liberal Democrats, met 19 procent. Labour en vooral de Conservatieven stevenen af op een gigantische nederlaag, met respectievelijk amper 13 en 7 procent van de stemmen. De Tories zouden daarmee slechts de vijfde partij in het Verenigd Koninkrijk zijn.