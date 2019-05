Negen tips om voorbereid te gaan stemmen zondag

Zondag trekken we naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Weet u al op wie u zal stemmen? Wij helpen u op weg om zondag een bewuste keuze te maken.

1. De kandidaten

Het is goed om te weten wie er allemaal op de Limburgse lijsten staat, alvorens u zondag het gordijn achter u dichttrekt. De volledige lijsten kan u hier bekijken.

2. De standpunten

Om het volledige programma van alle partijen door te nemen heeft u vermoedelijk ook geen tijd. Daarom hebben wij op basis van vier thema’s aan alle partijen gevraagd om kleur te bekennen. Met onze Standpuntchecker kan u uw standpunt vergelijken met dat van de zeven grote Vlaamse partijen. Zo komt u te weten met welke partij u het best overeen komt. De partijen geven ook meer uitleg bij elk van hun standpunten.

Check met welke partij u het best overeenkomt op de thema’s:

Migratie & integratie

Economie & zorg

Klimaat & energie

Mobiliteit

3. De dossiers

Het Belang van Limburg maakte over dé grote verkiezingsthema mobiliteit, klimaat & energie, economie & zorg en migratie & integratie een stevig inhoudelijk dossier. Met een rapport van het beleid, de belangrijkste uitdagingen voor onze provincie, de ongezouten mening van experts en reportages van Stijn Meuris. Tot slot lieten we over elke thema de Limburgse kopstukken met elkaar in debat gaan. Herlees hier de dossiers en herbekijk de video’s.

4. De strijdplaats

Veertien Limburgse kandidaten lieten we in een ludieke bokscompetitie letterlijk knokken voor hun zitje in het parlement. Herlees hier de portretten en herbekijk de video’s.

5. De rapporten

Onze politiek journalisten beoordeelden alle Limburgse parlementsleden in het Vlaams, federaal en Europees parlement op hun werk de afgelopen jaren. Lees hier de scores voor de politici in het Vlaams parlement, het federaal parlement en het Europees parlement.

Ook de regeringen kregen een rapport. Hier kan u de scores bekijken van de Vlaamse regering, de federale regering en de Europese Commissie.

6. De jonge wolven

Van wie gaat u nog horen? Wie zijn de jonge wolven (of wolvinnen) op de lijsten? Bekijk hier de portretten.

7. De verkiezingsstrijd op sociale media

Meer dan ooit tevoren werd deze verkiezingscampagne op sociale media uitgevochten. Is dat een vooruitgang of schuilen er ook gevaren in de veranderende politieke communicatie? Hier leest u er alles over.

8. De verkiezingsenquête

Van 24 april tot en met 7 mei peilde onderzoeksbureau Ipsos bij 1.004 Limburgers naar hun kiesintenties. Herlees hier de resultaten voor de Kamer, het Vlaams Parlement en het Europees Parlement.

