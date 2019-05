Kompany kiest zijn beste elf van Man City en vergeet Kevin De Bruyne bijna

Vincent Kompany nam na elf seizoenen afscheid van Manchester City. ‘Vince the Prince’ zet zijn carrière voort bij Anderlecht, waar hij speler-trainer wordt. Hoog tijd, dachten ze bij de Cityzens, om de Rode Duivel zijn beste elf ooit te laten samenstellen.

Doelman: Joe Hart

“Ik denk dat Ederson op weg is om City’s beste doelman ooit te worden, maar Joe was cruciaal in het veranderen van de cultuur in de club. Hij was een leider en in zijn beste jaren ongelooflijk voor ons.”

Linksback: Gaël Clichy

“In de vele jaren die hij in de Premier League speelde, voor City al, was ik onder de indruk van hem. Toen hij bij ons speelde was er de concurrentie van Kolarov en ik hou van ‘Kola’. Ik ga echter voor Gaël omdat hij een vreselijke speler was om tegen te spelen.”

Centrale verdedigers: Vincent Kompany en John Stones

“Speel ik? Wel, dan kies ik als partner John Stones. Laporte is geweldig, Otamendi is geweldig en Lescott is een legende. Maar Stones is waarschijnlijk de meest getalenteerde. Hij heeft ook enorme stappen gezet.”

Rechtsback: Pablo Zabalata

“Sorry Kyle (Walker), maar ik heb het voor de oudere mannen. Omdat hij in zijn beste dagen altijd een grote impact had tijdens belangrijke wedstrijden. Dat herken ik.”

Middenveld: Yaya Touré, Kevin De Bruyne en David Silva

“Ik ga er veel vergeten, maar ik kies voor Yaya Touré als eerste, dan Fernandinho en dan David Silva. Dat is mijn middenveld en ik kon er nog andere bijzetten zoals De Jong en Barry, of iemand anders van dit team. Oh wacht even... Kevin De Bruyne (lacht). Ik ga Fernandinho vervangen. Die zou in elk team spelen, maar ik zou me belanchelijk maken zonder Kevin. Die heb ik dingen zijn doen die ik nog nooit gezien had. Hij zou zelfs in mijn wereldelf staan. Yaya? Iedereen kent zijn kwaliteiten. In zijn beste dagen... Wat een voorrecht. En Silva is een tovenaar. Als hij niet in je team staat, dan heb je niet het recht om er eentje te maken.”

Rechtsbuiten: Raheem Sterling

“Hij is de eerste speler aan wie ik denk in deze positie.”

Spits: Sergio Agüero

“Geen twijfel: Kün. Zelfs als hij geen enkele bal meer aanraakt, blijft hij de man van dat moment tegen QPR.”

Linksbuiten: Carlos Tevez

“Een probleem want ik moet kiezen. Ik was een fan van Edin Dzeko toen hij hier was. Carlos Tevez was geweldig voor ons. Leroy Sané is een fantastische voetballer. Samir Nasri was top op weg naar onze tweede titel. En ik vergeet er nog. Maar ik ga voor Tevez. Hij had een enorme impact in een periode wanneer we nog niet zo vaak scoorden als nu. Als we één goal nodig hadden, was het altijd Tevez. Hij was altijd top in grote wedstrijden.”