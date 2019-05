Kraan valt door dak tijdens renovatiewerken

EDEGEM - Bij renovatiewerken aan een magazijn in Edegem gebeurde woensdagmorgen een ongeval met een kraanwagen. De kraan van de aannemer ging door het bijna volledig vernieuwde dak. Een technisch defect was waarschijnlijk de boosdoener. Er vielen geen gewonden, maar er is wel veel schade aan en in het magazijn.

Bij installatiebedrijf De Haes, gespecialiseerd in sanitair en CV-installaties, waren renovatiewerken bezig aan het magazijn achter de toonzaal. Daar was een aannemer bezig met een nieuw dak te leggen. Woensdag ging de kraan die gebruikt werd voor die renovatie echter door het dak, net aan het deel dat zo goed als klaar was. Mogelijk heeft één van de steunpoten van de kraanwagen het begeven.

Aan het vernieuwde dak is heel wat schade. Ook op de eerste verdieping van het magazijn, waar onder meer koelinstallaties werden bewaard, is er schade. Het ongeval zorgt niet voor verkeershinder, de werken aan het magazijn in de Drie Eikenstraat werden in een zijstraat uitgevoerd.