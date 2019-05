Zo volgt u de verkiezingen zondag op de voet

Wil u zondag 26 mei absoluut niets missen van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen? Wil u snel weten welke partij wint of verliest en welke coalities er gevormd kunnen worden? U kan al het verkiezingsnieuws makkelijk volgen via onze gratis nieuwsapp.

1. Altijd op de hoogte dankzij de nieuwsapp

Alle belangrijke resultaten versturen we via pushberichten. Die krijgt u wanneer u de gratis nieuwsapp van Het Belang van Limburg installeert en ‘pushberichten’ aanvinkt in de instellingen. Download de app voor iOS of voor Android.

Als u de app al geïnstalleerd heeft, maar nog geen nieuwsalerts ontvangt, selecteert u best even ‘menu’ (links bovenaan uw beginscherm klikt u op de drie streepjes) en daarna ‘instellingen’ (onderaan) om na te kijken of u onze pushberichten al ontvangt.

2. Live verslaggeving op de site

Naast de app kan u ook de hele dag terecht op de website. Via onze live verslaggeving blijft u minuut per minuut op de hoogte van de verkiezingsdag. U kan de live hier terugvinden.

3. Alle uitslagen op interactieve kaarten

Zodra de eerste resultaten binnenlopen, kan u zondag op interactieve kaarten alle uitslagen zien, zowel voor de Vlaamse, federale als Europese verkiezingen. U kan zelfs - door uw gemeente te selecteren - zien welke partij in uw gemeente de populairste is. Bovendien kan u ook de zetelverdeling bekijken zodra die beschikbaar is.

4. Blijf op de hoogte via Facebook en Instagram

Ook op de sociale media van Het Belang van Limburg zal u zondag het verkiezingsnieuws kunnen volgen. Onze politiek journalisten zullen tijdens een Facebook live de resultaten analyseren. Ook op onze Instagrampagina zal u de verkiezingsdag kunnen volgen.

