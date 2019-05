Antwerpenaar krijgt 20 maanden cel voor verbergen van vermoorde Opglabbekenaar

Opglabbeek -

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft woensdagochtend Ricko D.P. (29) uit Antwerpen veroordeeld tot 40 maanden cel waarvan de helft met uitstel. Hij wordt verantwoordelijk geacht voor het verbergen van het lijk van de in 2013 vermoorde Opglabbekenaar Eddy Brouns in de bossen in Minderhout (Hoogstraten).