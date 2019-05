E40 richting Brussel versperd door gekantelde vrachtwagen: snelweg afgesloten in Wetteren

Op de E40 van Gent naar Brussel staat het verkeer volledig stil over 5 kilometer. In Wetteren is de weg versperd door een gekantelde vrachtwagen

“Even voor half acht is een vrachtwagen gekanteld met een hoogtewerker erop”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “Heel dat tuig ligt over volledige breedte van snelweg. Eerst was er nog een beperkte doorgang, maar nu ook volledig afgesloten. Het staat er stil over vijf kilometer. We raden aan om die zone te vermijden. Vooral ook omdat het nog een tijd zal duren voor alles afgehandeld is.”

“In Wetteren is de oprit naar de snelweg afgesloten en het verkeer wordt er van de snelweg gehaald. Daar moet je de gele borden met de letter J. Richting Gent staat een kijkfile.”