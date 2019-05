Geoffrey en Charlotte uit Down The Road hebben groot nieuws

Te gast in Gert Late Night gisteravond: de sterren van Down The Road. In de marge van hun optreden daar hadden Charlotte en Geoffrey, het koppel uit de serie, groot nieuws.

De twee zaten naast elkaar in de zetel en toen Gert vroeg of de twee nog steeds een koppel zijn, antwoordde Charlotte: “Ja, natuurlijk.” James pikte in: “Amai, die hiebben hier al zitten knuffelen.” Waarop Charlotte zei: “Ga jij het groot nieuws vertellen, Geoffrey?”

“Ja, later gaan wij trouwen”, zei de jongeman. Hoe het trouwkleed eruit zal zien, wou Charlotte nog niet kwijt. “Maar het is in het wit.”