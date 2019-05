Geen doorbraak in cold case Sally Van Hecke na verhoor in VS

Het Antwerpse parket en de onderzoeksrechter hebben dinsdag een update gegeven in de cold case naar het moordonderzoek van Sally Van Hecke. Na een verhoor in de Verenigde Staten kwam er helaas geen doorbraak in de zaak. “De piste dat Claudy Pierret de vrouw in 1996 vermoordde, is voorlopig uitgesloten”, aldus het parket in een persbericht.

In het gerechtelijk onderzoek van de cold case werd begin januari 2019 een zogenaamde rogatoire commissie naar de Amerikaanse staat Arizona uitgesteld wegens de ‘shutdown’ van de Amerikaanse president Donald Trump. Als speurders en de onderzoeksrechter Amerikaanse autoriteiten en inwoners willen bevragen, kan dat namelijk enkel met toestemming van de Amerikaanse overheid en in samenwerking met FBI.

Blauwe oldtimer

In de week van 6 mei 2019 is die rogatoire commissie uitgevoerd. De onderzoeksrechter en de speurders van FGP Antwerpen hebben er onder meer gesproken met S.B.. Hij gaf Pierret in de jaren negentig onderdak in het Nederlandse Koewacht en zou de eigenaar zijn van een blauwe oldtimer. Getuigen verklaarden dat ze Sally Van Hecke in de nacht van 10 augustus 1996 in zo’n wagen zagen instappen. In een recente VTM-reeks en in een boek van Kurt Wertelaers werd Claudy Pierret de hoofdverdachte genoemd, want hij zou de bestuurder van die oldtimer zijn.

“Uit officiële documenten die in samenwerking met de FBI werden opgespoord en uit het verhoor van S.B. in Amerika is informatie naar voor gekomen die nog verder zal worden geanalyseerd”, zo laat het Antwerpse parket weten in een persbericht.

Nog pistes

“De informatie wijst er wel op dat de blauwe Cadillac Deville die de getuigen hebben gezien niet diegene zou zijn van S.B. Intussen is Pierret ook verhoord door de onderzoeksrechter. Hij ontkent de feiten met klem. Eerder was al bekend uit een grondig onderzoek in een Nederlandse labo dat het DNA dat op de laarzen van Sally Van Hecke is gevonden niet van Pierret is.”

“Helaas heeft de buitenlandse opdracht niet tot een doorbraak geleid. De onderzoeksrechter zet het moordonderzoek verder. Er zijn nog verschillende onderzoekpistes aan de gang, ook op forensisch vlak. Op dit moment kan het parket daar geen informatie in het belang van het onderzoek. Het parket Antwerpen blijft vertrouwen op een doorbraak in dit dossier.”