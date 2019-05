"Monaco kan ommekeer in het F1-kampioenschap betekenen"

Volgens voormalig F1-kampioen Jenson Button kan tijdens de komende race in Monaco de dominantie van Mercedes dit F1-seizoen doorbroken worden.

Mercedes domineert momenteel het F1-seizoen met tijdens de eerste vijf races van het seizoen vijf dubbeloverwinningen op rij. Op drie punten na behaalde Mercedes het tot dusver maximaal haalbare aantal punten. Hamilton en Bottas staan in het rijderskampioenschap dan ook afgetekend bovenaan.

Volgens Jenson Button, de F1-kampioen van 2009, kan de situatie er vanaf Monaco echter compleet anders uitzien. Monaco is volgens Button het ideale circuit voor de concurrentie om terug te slaan en de dominantie van Mercedes te doorbreken.

"Het geweldige is dat Monaco de volgende race is," vertelt Button tegenover 'Sky F1'.

"Monaco is een circuit waar Mercedes waarschijnlijk nog steeds erg snel zal zijn maar je hebt ook Red Bull met Max Verstappen die ook erg snel zal zijn."

De voorbije jaren ging Verstappen in Monaco verschillende keren in de fout. Problematisch voor Verstappen was dat het vaak tijdens de oefensessies of de kwalificatie misliep, waardoor hij zijn kansen tijdens de race verknalde.

Volgens Button wordt het voor Verstappen dan ook cruciaal om een 'foutloos' weekend te rijden en zo zijn kansen tijdens de race gaaf te houden.

"Indien Max het op zaterdag voor elkaar krijgt en hij crasht niet tijdens de kwalificatie dan weten we allemaal hoe snel hij is, zeker op stratencircuits," aldus Button. "Er zal in Monaco gestreden worden met Mercedes. Vervolgens hebben we Montreal."

Monaco en de races die daarop volgen kunnen volgens Button dus duidelijk voor een ommekeer in het kampioenschap zorgen.

"De eerstvolgende races zullen alles wat door elkaar halen en dat kan de mentale ingesteldheid bij de teams en de Mercedes-rijders doen veranderen."

"Ik denk echt dat het kampioenschap door elkaar zal gehaald worden," besloot de voormalig F1-kampioen.

