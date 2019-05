Een dag telt maar 24 uur, maar wie Christa Jouck (52) ontmoet zou daar stevig aan beginnen te twijfelen. De Hasseltse zakenvrouw, die bijna tien jaar Algemeen Directeur is van bedrijvencentra Officenter, leidde in een vorig leven onder andere een hostessenbureau, ze richtte een bedrijvencentrum in Lummen op, ze runde Hostellerie De Kluis in Bolderberg en ze startte de keten van fit- en gezondheidscentra Infraligne op. Tussendoor zette ze zich in voor Unicef, schreef ze een boek, stichtte ze een gezin met twee kinderen en ging ze op haar 41ste nog Rechten studeren. Vergeten we nog iets? Ongetwijfeld. Haar geheim? “Planning, organisatie en prioriteiten stellen. Ik ben zéker niet de meest intelligente persoon, maar gezond boerenverstand heb ik wel. En zeer belangrijk: ik blijf altijd met beide voeten op de grond.”