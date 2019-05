Anderlecht stelt Vincent Kompany (33) pas half juni officieel voor als speler-trainer. Toch zit iedereen al in een roes. Vince The Prince spreekt tot de verbeelding, maar er is ook nog de praktische kant van de zaak. In een jaar zonder Europees voetbal moet RSCA een hele transformatie ondergaan. Wij legden manager Michael Verschueren tien thema’s voor.