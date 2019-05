Stefaan Degand na verlies van zijn vrouw: “Eén seconde gedacht om mijn dochter af te staan”

Acteur Stefaan Degand (38) verloor twee jaar geleden zijn vrouw nadat ze besmet was geraakt met een bacteriële meningitis. Julie was op dat moment zwanger van hun tweede kindje. Samen hadden ze al een dochter, Mila. “Toen ik van het ziekenhuis terug naar huis reed, heb ik één seconde gedacht: dit ga ik niet kunnen. Ik zal mijn dochter moeten afstaan”, vertelde Degand eerlijk aan Wim Lybaert in De Columbus.