Arme welzijnswerker erft 57 miljoen na DNA-test: “Maar ik ben niet gelukkig”

Een half jaar geleden had hij het nog moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Vandaag woont Jordan op een landgoed van 57 miljoen en rijdt hij met een dure Bentley. Dat allemaal na een positieve vaderschapstest van een inmiddels overleden aristocraat. Toch zegt de Brit niet gelukkig te zijn: “Ik had liever mijn vader gekend.”

Jordan Adlard Rogers (31) woont nu op het immense landgoed Penrose Estate in Cornwall. Hij liet er al een buitenzwembad en fitnessruimte bijbouwen en nam een nanny in dienst voor de baby, die hij heeft met zijn partner Kate.

Benzine of eten?

“Wat een immens verschil met het leven dat ik voordien leidde. Ik was welzijnswerker bij de gemeente en had het bijzonder moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen”, zegt Jordan in de Britse pers. “Er waren maanden dat ik de afweging moest maken tussen gaan tanken of eten kopen voor mijn gezin.”

Penrose Estate Foto: Facebook

Jordan was al lang overtuigd dat de rijkaard Charles Rogers zijn natuurlijke vader was. Zijn alleenstaande moeder had daar, toen hij kind was, vaak op gehint. Hij is het Charles ooit rechtstreeks gaan vragen en die was bereid een DNA-staal af te staan. Maar het kwam er niet van. Toen Jordan 18 was, ging hij het opnieuw vragen. “Regel dat met mijn advocaten”, zei Charles. Maar daarvoor had Jordan de centen niet.

Vorig jaar nam de Brit dan toch een advocaat in de arm. Die kwam erachter dat Charles Rogers was overleden. Toch slaagde hij erin een DNA-test te laten uitvoeren en die bewees dat Rogers inderdaad de vader van Jordan was.

Geen andere kinderen

Charles’ moeder was kort voordien overleden, zijn broer en vader al eerder. Hij had geen andere erfgenamen. Dus erft zijn natuurlijke zoon Jordan alles: het mooie landgoed in Cornwall en een wekelijkse vergoeding van 1.150 euro.

“Mensen denken dat ik blij ben. Dat is niet zo”, zegt Jordan. “Ik vind het jammer dat ik hier niet kan samenleven met mijn vader. Dat hij zelfs nooit heeft geweten dat ik zijn zoon ben. Ik tracht me nu in te leven in de aristocratie en vooral in het leven van mijn vader. Dat is verre van fraai.”

Zoeken naar drugs

Charles Rogers was dan wel zeer rijk, maar op het einde van zijn leven, woonde hij vooral in zijn wagen. Daarmee reed hij constant rond, op zoek naar drugsdealers. Rogers werd vorige zomer op zijn 63ste dood aangetroffen in zijn wagen, na een overdosis.

“Mijn vader leefde heel zijn leven in de slagschaduw van zijn vader en broer, die alle twee een schitterende carrière hadden bij het leger. Hij kon nooit aan hun verwachtingen voldoen en vluchtte weg in drank en drugs”, zegt Jordan.