Verkiezingskoorts en hete hangijzers op bijzondere vergadering Pro League

Morgen/woensdag 22 mei staat wellicht de belangrijkste Pro League-assemblee van het seizoen op het programma. Die bijzondere algemene vergadering werd bij elkaar geroepen om een aantal hete hangijzers aan te pakken. Met stip bovenaan de bomvolle agenda: de competitiehervorming. Maar in het Parker Hotel in Diegem moet ook een nieuwe voorzitter verkozen worden.

Het huidige tv-contract loopt af in 2020, op het einde van volgend seizoen. In februari 2018 gaf de Pro League al een eerste aanzet om de debatten te openen. Maar omdat de spanningen hoog opliepen, vielen de onderhandelingen stil. Door de voetbalschandalen van de voorbije maanden verdween de competitiehervorming helemaal van het voorplan, en intussen zitten ze bij de Pro League met de handen in het haar. Om de nieuwe onderhandelingen met de rechtenhouders in optimale omstandigheden te kunnen starten, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid zijn over het format. Marc Coucke zou zich daarover ontfermen en bij alle clubs langsgaan om poolshoogte te nemen. Maar dat rondje van de voormalige Pro League-voorzitter is nooit helemaal afgeraakt, zo bevestigen bronnen bij de Pro League. De bijzondere vergadering gaat dus niet in de best mogelijke omstandigheden van start.

Twee voorstellen voor competitieformat

Toch liggen er twee voorstellen op tafel die op een breed draagvlak kunnen rekenen. Een eerste voorstel is een competitie met twintig profclubs, zonder 1B. Een tweede is een competitieformat met veertien 1A-clubs en twaalf 1B-clubs, dat vooral door de tweedeklassers gedragen wordt. De huidige formule blijft in principe van kracht tot het einde van volgend seizoen. Alleen bij een meerderheid van 80 procent - ofwel 36 van de 45 stemmen - kan er voor 2019-2020 een wijziging plaatsvinden. Voor het seizoen 2020-2021 volstaat een tweederdemeerderheid.

Daaraan gelinkt moeten ook de gesprekken opgestart worden over het nieuwe tv-contract, of de mediarechten zoals dat voortaan heet. Er moet immers een verdeelsleutel gevonden worden voor de tv-gelden. Ook daar dreigt een tweespalt, want enkele topclubs (vooral Anderlecht, Club Brugge en Standard) spelen met het idee om de rechten van hun thuiswedstrijden volledig zelf te vermarkten. Hun relatieve gewicht in het tv-contract is immers groter, en daar willen ze meer geld voor terug. Een situatie die de K11 en 1B-clubs absoluut willen vermijden.

Opvolger van scheidsrechtersbaas

De zitting gaat (om 10.00 uur) van start met een uiteenzetting van David Elleray en Peter Bossaert, die het plan van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) rond de Belgische arbitrage uit de doeken zullen doen. Later zullen Elleray en Bossaert dat plan ook voorstellen aan de pers in het Belgian Football Center in Tubeke. De Pro League zal zich wellicht ook uitspreken over de opvolger van scheidsrechtersbaas Johan Verbist, die de laan werd uitgestuurd. De scheidsrechtersbaas moet er immers altijd komen op voordracht van de Pro League.

Wie volgt Marc Coucke op?

Ten slotte heerst er woensdag ook verkiezingskoorts in Diegem. Marc Coucke stapte in april op als voorzitter van de Pro League. De Anderlecht-preses volgde in juni 2018 Roger Vanden Stock op, maar stelde zijn mandaat nog geen jaar later opnieuw ter beschikking. Niemand stelde zich al officieel kandidaat om Coucke op te volgen, maar alle ogen lijken gericht op Peter Croonen. De voorzitter van KRC Genk werd zelfs gevraagd door Mehdi Bayat om zich kandidaat te stellen. Croonen zelf blijft in een reactie bij Belga op de vlakte, maar ontkent niet dat hij kandidaat kan zijn. Daarnaast lopen ook drie mandaten van de Pro League in het Uitvoerend Comité van de KBVB af. Het gaat om de mandaten van Joseph Allijns (KV Kortrijk), Mehdi Bayat (Sporting Charleroi) en Michael Verschueren (RSC Anderlecht). Zij zijn woensdag kandidaat om te verlengen, maar ook Luciano D’Onofrio (Antwerp) zou azen op een plekje in het hoogste bondsorgaan.

In elke stemming geldt overigens de volgende regeling: een stem van de G5 telt voor drie, de overige 1A-clubs hebben er elk twee. De acht 1B-clubs beschikken over één stem.