Zilveren medaillewinnares olympische marathon Rio op EPO betrapt en voorlopig geschorst

De Bahreinse atlete Eunice Kirwa is betrapt op het gebruik van EPO en voorlopig geschorst, zo liet de Athletics Integrity Unit (AIU) dinsdag weten. Kirwa is de zilveren medaillewinnares van de olympische marathon in Rio de Janerio in 2016. Opvallend: eerder al werd de Keniaanse winnares Jemima Sumgong eveneens op EPO betrapt.

Of Kirwa na een wedstrijd of buiten competitie betrapt werd, is nog niet bekend, maar in afwachting van het B-staal is ze alvast voorlopig geschorst. Sumgong, die Kirwa vooraf ging in Rio, zit ondertussen een schorsing van acht jaar uit, maar mocht wel haar gouden plak houden omdat ze pas na de Spelen betrapt werd. Het marathonbrons ging in Rio naar de Ethiopische Mare Dibaba. Kirwa was vooraleer ze in 2016 naar olympisch zilver liep al goed voor WK-brons in Peking in 2015.

Bahrein won over alle sporten heen twee medailles in Rio, maar beide atletes zijn ondertussen op het gebruik van EPO betrapt. Ruth Jebet was in Brazilië goed voor goud op de 3.000 meter steeple, maar werd in februari 2018 betrapt en is ondertussen geschorst.

De AIU kondigde dinsdag ook de schorsing van de Indische Gomathi Marimuthu aan. De winnares van de 800 meter op de Aziatische kampioenschappen in april van dit jaar werd betrapt op het gebruik van Norandrosteron.