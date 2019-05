Yanina Wickmayer voor het eerst sinds 2008 niet op hoofdtabel Roland Garros, ook Ysaline Bonaventure sneuvelt

Yanina Wickmayer is er dinsdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. Ook Ysaline Bonaventure sneuvelde in de eerste kwalificatieronde, alleen Greet Minnen won wél haar kwalificatiewedstrijd.

Yanina Wickmayer (WTA 154) verloor op het Parijse gravel in twee sets met 6-3 en 6-0 van de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 119). Daardoor is ze er voor het eerst sinds 2008 niet bij op de hoofdtabel in de Franse hoofdstad.

Ook Ysaline Bonaventure (WTA 115) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. Ze verloor dinsdag op het gravel in Parijs in twee sets van de Duitse Antonia Lottner (WTA 149). Na 1 uur en 32 minuten stonden de 6-4, 7-6 (7/4) eindcijfers op het scorebord.

Greet Minnen (WTA 150) won wél haar kwalificatiewedstrijd. Minnen won in drie sets van de Française Margot Yerolymos (WTA 342). Na 2 uur en 32 minuten tennis stond de 7-5, 4-6 en 6-4 eindstand op het scorebord van court 14. In de tweede en voorlaatste voorronde staat de 21-jarige Minnen tegenover de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 119), die Wickmayer dus eruit bonjourde.

Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 55) en Kirsten Flipkens (WTA 59) staan rechtstreeks op de hoofdtabel.