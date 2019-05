Vergeet de bomaanslag. Terroristen gebruiken steeds vaker messen en auto’s

De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft 112 jihadistische aanslagen in het Westen van de voorbije vijftien jaar onder de loep genomen. Daaruit blijkt onder meer dat driekwart van alle aanslagen in de jongste vijf jaar plaatsvond, én dat er steeds minder explosieven gebruikt worden.

De tijdlijn van de AIVD begint met de aanslagen op vier treinen in Madrid in 2004 en eindigt met een schutter in Straatsburg eind vorig jaar. Daartussen: 110 andere (pogingen tot) jihadistische aanslagen ...